إقالة الفرنسي رينارد من تدريب المنتخب السعودي

أعلن الفرنسي هيرفيه رينارد اليوم الجمعة لوكالة فرانس برس أنه أُعفي من مهامه مدربا لمنتخب السعودية لكرة القدم قبل شهرين من مشاركته في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وردا على سؤال عمّا إذا كان قد أقيل من منصبه، أجاب المدرب الفرنسي الذي عاد إلى هذا المنصب في أواخر عام 2024، بالإيجاب.

وقال رينارد في تصريح هاتفي: "هذه هي كرة القدم.. السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر".

وبعد تجربة وُصفت بالمخيبة إلى حد ما على رأس المنتخب الفرنسي للسيدات، عاد رينارد، البالغ حالياً 57 عاما، في خريف 2024 الى تدريب المنتخب السعودي عقب إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني إثر الخسارة على أرضه أمام اليابان (0-2) في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان عقد رينارد يمتد لعامين، أي حتى ما بعد المونديال، إلا أنه أبعد من منصبه رغم نجاح السعودية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، والثالثة تواليا.

وتلعب السعودية في المونديال الى جانب إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة.

وفي النسخة الأخيرة في قطر أواخر 2022، وتحت إشراف رينارد، حقق المنتخب السعودي فوزا مدويا في دور المجموعات على الأرجنتين التي تُوجت لاحقاً باللقب (2-1).

ولم يعط الفرنسي أي إشارة إلى مستقبله، كما لم يعرف بعد اسم خليفته.

وكان مصدر قريب من المفاوضات ذكر لوكالة فرانس برس الخميس أن الاتحاد السعودي يتفاوض مع المدرب اليوناني يورغوس دونيس، مدرب نادي الخليج، للإشراف على المنتخب السعودي في مونديال 2026 بدلا من رينارد.

وقال المصدر "يتفاوض الاتحاد السعودي راهنا مع دونيس لاستلام مهامه في وقت قريب بدلا من الفرنسي هيرفيه رونار".