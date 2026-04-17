أول مدربة في الدوري الألماني تتحدى تنمر "التواصل الاجتماعي"

تدرك ماري-لويز إيتا، المدربة الجديدة لفريق يونيون برلين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وأول امرأة تدير فريقًا في دوري الأضواء بالبلاد، تمامًا حجم الجدل الذي أُثير عقب تعيينها على رأس القيادة الفنية للفريق الأسبوع الماضي، لكنها قالت اليوم الخميس إنها تركز فقط على "إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات".

وتم تعيين إيتا مدربة مؤقتة للفريق السبت الماضي حتى نهاية الموسم، عقب إقالة شتيفن باومغارت، في الوقت الذي يحتل فيه فريق يونيون المركز 11 في جدول الترتيب.

وستشرف المدرب الألمانية على الفريق الأول للرجال حتى نهاية الموسم، قبل أن تتولى تدريب فريق السيدات التابع للنادي.

وقالت في مؤتمر صحافي قبل مباراتها الأولى يوم السبت الماضي على أرضها أمام فريق فولفسبورغ المتعثر "أتفهم تماماً رأي الجميع في هذه المسألة (أول امرأة تدرب فريقاً في الدوري الألماني)".

وأضافت: "أنا على دراية بهذه المسألة بالطبع، لكن الأمر لم يكن أبداً متعلقاً بذلك فقط.. الأمر يتعلق دائماً بكرة القدم، والعمل مع الناس.. وتحقيق النجاح".

وتابعت إيتا: "أحظى بثقة النادي وأنا سعيدة بذلك.. أهم شيء الآن هو الاستعداد جيداً للمباراة المقبلة أمام فولفسبورغ".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت قد ترددت عند تلقيها عرض تدريب الفريق الأسبوع الماضي، قالت: "لم يكن هناك ما يدعو للتفكير.. كنت في المنزل يوم السبت، وفوجئت في البداية (بتلقي المكالمة)، لكنني شعرت بالسعادة لهذه الثقة، سارت الأمور بشكل سريع".

وأكدت إيتا أن ما حدث ليس استثناء على الإطلاق في كرة القدم، حيث تتولى النساء المزيد والمزيد من المناصب القيادية في الكثير من الأندية حول العالم.

وقالت: "هناك مدربات كن أسبق لي في هذا الصدد، وفي عدد من الدول الأخرى.. أتفهم هذه المسألة وسبب الاهتمام بها، وكان سيصبح من الرائع عدم ظهور الأمر على هذا النحو لكن الأمر يتعلق فقط بالنجاح على أرض الملعب".

وكانت إيتا على رأس القيادة الفنية لفريق يونيون برلين تحت 19 عاماً.

وأصبحت إيتا أول مدرب مساعد في الدوري الألماني مع يونيون برلين في عام 2023، لكن تعيينها هذه المرة أثار جدلاً أيضاً، حيث كانت هناك بعض التعليقات المهينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدانها النادي الألماني.

وقالت: "هذا (التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي) لا يهمني لأنه يفصح الكثير عن أولئك الذين ينشرون هذه الأشياء أكثر مما يقول عني أو عن الأشخاص الآخرين الذين يتحدثون عنهم".

وأضافت: "ربما تفاجأنا قليلاً أن تعييني حظي بهذا القدر من الاهتمام، لأنه بالنسبة لنا لم يكن الأمر كذلك حقاً.. آمل أن يتضاءل هذا الأمر في السنوات القليلة المقبلة وأن يركز الناس على كرة القدم فقط".