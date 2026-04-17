حادث مأساوي بالقطار يودي بحياة حارس آرسنال السابق

عمّ الحزن الأوساط الكروية الأوروبية بعد الإعلان عن وفاة الحارس الدولي النمساوي السابق أليكس مانينغر عن عمر ناهز 48 عامًا، إثر حادث سير مأساوي وقع في مسقط رأسه قرب مدينة سالزبورغ.

ووفقًا لتقارير إعلامية استندت إلى بيانات الشرطة المحلية، وقع الحادث صباحًا عند الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت سيارة الحارس بقطار أثناء عبورها أحد مزلقانات السكك الحديدية، ما أدى إلى سحب المركبة لمسافة طويلة.

وأفادت فرق الإنقاذ بأن مانينغر كان بمفرده داخل السيارة لحظة الحادث، وقد جرى التدخل السريع باستخدام محاولات الإنعاش وأجهزة الصدمات الكهربائية فور انتشاله من الحطام، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، في حين لم يُصب سائق القطار بأي أذى.

ويُعد مانينغر واحدًا من الأسماء البارزة في الكرة النمساوية، حيث ارتبطت أبرز محطاته بفترته مع آرسنال بين عامي 1997 و2002، عندما كان ضمن الفريق المتوج بالثنائية المحلية عام 1998، رغم لعبه دور الحارس البديل خلف ديفيد سيمان، إلا أنه ترك بصمات مهمة في عدد من المباريات الحاسمة.

كما خاض تجربة لافتة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، حيث شغل مركز الحارس الثاني خلف جيانلويجي بوفون، وشارك في عدد من المباريات، إلى جانب مسيرة تنقل فيها بين عدة أندية أوروبية، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة كرة القدم الأوروبية كأحد الحراس المميزين في جيله.