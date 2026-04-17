بايرن ميونخ يجني مكاسب مالية ضخمة بعد إقصاء ريال مدريد

أعربت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني عن سعادتها بعد الفوز المثير 4-3 على ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، ليس فقط بسبب النجاح الرياضي، ولكن أيضاً بسبب المكاسب المالية التي سيجنيها "البافاري".

يحصل الفريق بعد تأهله إلى الدور قبل النهائي، حيث سيواجه باريس سان جيرمان، على مكافأة إضافية قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وبذلك ترتفع أرباح النادي الألماني من البطولة القارية إلى 83.445 مليون يورو من رسوم المشاركة ومكافآت الأداء.

وإذا تأهل بايرن للمباراة النهائية 30 مايو المقبل في بوداسبت، سيحصل الفائز على 25 مليون يورو، فيما سيحصل الوصيف على 18.5 مليون يورو.

وقد تتجاوز الإيرادات الإجمالية لبايرن، بما في ذلك مكافآت الحوافز الأخرى وعائدات بيع التذاكر من المباريات السبع التي أقيمت في ميونخ حتى الآن، حاجز 150 مليون يورو.

ولدى سؤاله عن أهمية التأهل للدور قبل النهائي، قال رئيس النادي، يان كريستيان دريسيسن: "إنه نجاح بكل المقاييس، وأنا سعيد به من جميع النواحي".

وسيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتوزيع حوالي 2.5 مليار يورو على الفرق المشاركة في نسخة هذا الموسم من دوري الأبطال.