تأهل فرايبورغ وبراغا وثنائي إنجليزي للمربع الذهبي في الدوري الأوروبي

تأهلت أندية فرايبورغ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي وسبورتنغ براغا البرتغالي ونوتنغهام فورست الإنجليزي للدور نصف النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان فرايبورغ أول المتأهلين للدور نصف النهائي في البطولة، بعدما كرر تفوقه على سيلتا فيغو الإسباني، حيث حقق الفريق الألماني انتصاراً كبيراً 3-1 على مضيفه سيلتا فيغو في وقت سابق الخميس، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، ليأتي صعوده للمربع الذهبي للبطولة عن جدارة، بعدما سبق له الفوز 3 -0 على منافسه في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما بألمانيا الأسبوع الماضي، لينتصر 6-1 في مجموع المباراتين.

وعلى ملعب "فيلا بارك"، كرر أستون فيلا انتصاره على بولونيا، عقب فوزه عليه 4-0، حيث افتتح أولي واتكينز التسجيل في الدقيقة 16 لمصلحة الفريق الإنجليزي، فيما أضاف زميلاه إميليانو بوينديا ومورغان روجرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و39 على الترتيب.

واختتم إرزي كونسا مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع لأستون فيلا في الدقيقة 89، ليفوز فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري على منافسه بنتيجة 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما سبق أن فاز 3-1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بإيطاليا الأسبوع الماضي.

وعلى ملعب "سيتي غراوند"، اقتنص نوتنغهام بطاقة الصعود لنصف النهائي، عقب فوزه 1-0 على بورتو البرتغالي، علما بأن مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما في البرتغال انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويدين الفريق الإنجليزي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه مورغان غيبس وايت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، حيث استغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف الفريق البرتغالي، الذي لعب بعشرة لاعبين مبكراً عقب طرد البولندي يان بيدناريك في الدقيقة الثامنة.

وواصل سبورتنغ براغا مغامرته في المسابقة، بعدما قلب تأخره 0-2 أمام ريال بيتيس الإسباني، إلى انتصار مثير 4-2 على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة أشبيلية الإسبانية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بمدينة براغا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلتقي فرايبورغ مع براغا في الدور نصف النهائي، في حين يلعب أستون فيلا مع نوتنغهام فورست في مواجهة إنجليزية خالصة بالمربع الذهبي.

وتقام جولة الذهاب على ملعبي براغا ونوتنغهام يوم 30 أبريل الجاري، في حين تجرى جولة الإياب على ملعبي فرايبورغ وأستون فيلا بعدها بأسبوع، على أن تلعب المباراة النهائية في 20 مايو المقبل بملعب بشكتاش ستاديوم في مدينة إسطنبول التركية.