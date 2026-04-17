4 مرشحين لخلافة أربيلوا في ريال مدريد

أكدت تقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني "من المرجح جدا" أن يقوم بإقالة مدربه ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم الحالي.

وأدى خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء على يد بايرن ميونخ الألماني إلى وضعه في موقف صعب، حيث يواجه موسماً ثانياً على التوالي بدون أي لقب كبير.

بحسب موقع "ذا أثليتيك"، فمن المتوقع أن يقوم أربيلوا، الذي تم تعيينه في يناير الماضي بعد رحيل تشابي ألونسو، بدفع ثمن هذا الإخفاق بإقالته هو الآخر بنهاية الموسم.

وذكر التقرير نفسه أن 4 مدربين يتنافسون على الحصول على واحدة من أكثر الوظائف المرغوبة في عالم كرة القدم.

يحظى الألماني يورغن كلوب، المدرب الأسطوري السابق لليفربول الإنجليزي، بإعجاب جماهير ريال مدريد، لكن يُعتقد أنه راضٍ بمنصبه كرئيس عالمي لكرة القدم في شركة ريد بول.

وقال كلوب في عام 2024 إنه "لن يدرب مرة أخرى" قبل أن يغير موقفه لاحقاً ليعترف بأنه "لم ينته بعد".

على جانب آخر، يتمتع الفرنسي زين الدين زيدان بسمعة طيبة لدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حيث حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في ملعب "سانتياغو برنابيو".

لكن من المتوقع أن يتولى مسؤولية المنتخب الفرنسي بعد تنحي المدرب الحالي ديدييه ديشامب في وقت لاحق من هذا العام.

جدير بالذكر أن ديشامب نفسه هو مرشح محتمل آخر لقيادة الفريق الملكي بعد انتهاء مهمته المونديالية.

ويبرز أيضاُ مدرب توتنهام الإنجليزي الأسبق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يحظى بإعجاب بيريز، وقد يكون متاحاً بعد مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب أميركا.