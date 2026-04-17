تصعيد رسمي.. برشلونة يشكو التحكيم بعد مباراتي أتلتيكو مدريد

يعتزم برشلونة الإسباني تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب ما وصفه بـ"الأخطاء التحكيمية" أمام مواطنه أتلتيكو مدريد.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت المباراتان، خاصة الإياب في ملعب أتلتيكو مدريد، لقطات مثيرة للجدل واعتراضات من لاعبي برشلونة على قرارات التحكيم.

ووفقا لما ذكره برشلونة في بيان رسمي، فإن النادي يرى أن هناك قرارات تحكيمية غير متوافقة مع القوانين، نتجت عن تطبيق خاطئ للّوائح.

وانتقد برشلونة غياب تدخل مناسب من تقنية الفيديو "VAR" في لقطات مؤثرة وحاسمة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأخطاء كان لها تأثير مباشر على سير المباراتين والنتيجة النهائية، مما تسبب في ضرر رياضي واقتصادي للنادي.

وتأتي الشكوى امتدادا لاعتراضات سابقة من الإدارة، حيث كان خوان لابورتا قد اشتكى بالفعل لرئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين.

يذكر أن النادي أكد استعداده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين النظام التحكيمي وضمان عدالة وشفافية أكبر في تطبيق القوانين.