فيسيل الياباني يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب السد القطري

تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب السد القطري عقب انطلاق انطلاق مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والمقامة حالياً في مدينة جدة بالسعودية، بنظام التجمع من مباراة واحدة.

وفاز فيسيل على السد بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، على استاد عبد الله الفيصل بجدة، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل 3-3، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

سجل للسد كل من رافا موخيكا هدفين (ق 6 و61)، وروبرتو فيرمينو (ق 65)، وسجل لفيسيل كوبي كل من بويا أوساكو (ق 24)، ويوسكي إيديغوتشي (ق 74)، ويوشينوري موتو (ق 90+3).

وتقام مواجهتان ضمن منافسات هذا الدور، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع جوهور الماليزي، وماتشيدا زيلفيا الياباني مع الاتحاد السعودي، فيما تختتم مواجهات الدور بلقاء شباب الأهلي مع بوريام التايلاندي السبت المقبل.