كين ينفرد بصدارة الهدافين في الدوريات الـ 5 الكبرى

تربع القناص الإنجليزي هاري كين على عرش صدارة الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد المستويات المذهلة التي قدمها بقميص بايرن ميونيخ الألماني. ونجح كين في تعزيز موقعه في القمة بعد تسجيله هدفاً في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق البافاري بنتيجة 4-3. وسجل كين 50 هدفاً في 42 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقاً بفارق كبير على أقرب ملاحقيه الفرنسي كليان مبابي هداف ريال مدريد، الذي حل ثانياً برصيد 40 هدفاً في 39 مباراة، بينما جاء النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 33 هدفاً.