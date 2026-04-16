إطلاق تقنية «RefCam» في نهائي كأس ملك إسبانيا

سيشكّل نهائي كأس الملك المقرر السبت المقبل، الذي يجمع بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، الظهور الأول في إسبانيا لتقنية RefCam، وهي تقنية مبتكرة تروّج لها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا). ويأتي إدخالها في هذه المنافسة عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الجهتين. وتوفر هذه الكاميرا رؤية غير مسبوقة للعبة من منظور الحكم، ما يتيح للجماهير تجربة إثارة كرة القدم بمستوى اندماج غير مسبوق على أعلى مستوى احترافي.

سيرتدي خافيير ألبيرولا، الحكم المعين لإدارة النهائي على ملعب لا كارتوخا، كاميرا مدمجة مع ميكروفون في سماعة الرأس الخاصة به، ما يوفّر للبث التلفزيوني منظوراً أقرب وأكثر اندماجاً ومبتكراً بالكامل للمباراة.

ولا يقتصر هذا الإطلاق على تقديم تقنية رائدة في إسبانيا فحسب، بل يمثّل أيضاً بداية تطبيقها في لاليغا، حيث سيتم استخدامها في مباراة واحدة في كل جولة بالدوري ابتداءً من 22 الجاري، مما يعزّز التزام المسابقة بتحسين التجربة السمعية البصرية لكرة القدم. وبعد ظهورها الأول في لا كارتوخا، سيتم دمج RefCam تدريجياً في مباريات رئيسية ضمن الروزنامة:

الجولة 33: برشلونة ضد سيلتا فيغو (22 أبريل)

الجولة 32: ريال بيتيس ضد ريال مدريد (24 أبريل)

الجولة 34: فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد

الجولة 35: برشلونة ضد ريال مدريد



طريقة جديدة لمتابعة كرة القدم

تتكوّن RefCam من كاميرا مدمجة في سماعة الحكم، تنقل رؤية مباشرة من منظور المسؤول التحكيمي أثناء المباراة. وتضع هذه الزاوية المشاهد في قلب الحدث، ما يتيح له تجربة سرعة اللعب، والضغط، وقرب كل لقطة من زاوية جديدة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام الصوت، مما يساهم في فهم أفضل لقرارات التحكيم ويوفّر مستوى جديداً من الشفافية والتقارب مع الجماهير، معزّزاً الصلة بين اللعبة وجمهورها.