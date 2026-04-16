برناردو سيلفا يغادر مانشستر سيتي في نهاية الموسم

سيغادر البرتغالي الدولي برناردو سيلفا مانشستر سيتي في نهاية الموسم بعد تسعة أعوام قضاها في صفوف النادي، وفق ما أعلن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس.

وانضم صانع الألعاب البالغ 31 عاما إلى سيتي في عام 2017، وخاض منذ ذلك الحين 450 مباراة بقميص فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، محرزا 19 لقبا كبيرا، بينها ستة ألقاب دوري ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

خلال مسيرته مع نادي مدينة مانشستر، سجل سيلفا 76 هدفا وقدّم 77 تمريرة حاسمة حتى الآن.

ودخل البرتغالي أخيرا قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث عدد المشاركات في تاريخ مانشستر سيتي، متجاوزا عددا من الأسماء البارزة السابقة، بينهم الإسباني دافيد سيلفا وبول باور والاسكتلندي ويلي دوناكي.

وجاء في بيان للنادي «يؤكد مانشستر سيتي أن برناردو سيلفا سيغادر النادي هذا الصيف»، مضيفا «سيركّز برناردو الآن على محاولة ضمان أن تنتهي فترته المتبقية مع سيتي بمزيد من الألقاب، في ظل استمرار فريق بيب غوارديولا في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنكليزي وكأس إنجلترا».

وأكد سيلفا رحيله عن ملعب الاتحاد عبر صفحته على إنستغرام، وكتب «بعد بضعة أشهر يحين وقت وداع المدينة التي لم نحقق فيها الكثير كناد لكرة القدم فحسب، بل التي بدأتُ فيها أيضا حياتي الزوجية وأسرتي. من أعماق قلبي، إينيس وكارلوتا، شكرا لكم!».