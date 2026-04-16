نهاية موسم إيكيتيكيه مع ليفربول.. إصابته خطيرة وكأس العالم "حلم تبخر"

أكد حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليفربول، بعد منتخب فرنسا، الخميس، أن مهاجمه أوغو إيكيتيكيه سيغيب عما تبقّى من الموسم إضافة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال الخسارة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وسقط اللاعب البالغ 23 عاما، أرضا ممسكا بأسفل ساقه اليمنى خلال الشوط الأول من خسارة ليفربول 0-2 أمام بطل أوروبا باريس سان جرمان في إياب ربع النهائي على ملعب أنفيلد الثلاثاء، واضطر إلى مغادرة الملعب.

وجاء في بيان مقتضب أصدره ليفربول الخميس، أن الفحوصات أكدت لاحقا إصابته بـ"تمزق في وتر أخيل".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك، سيغيب إيكيتيكيه عن الأسابيع المتبقية من موسم النادي ولن يكون قادرا على المشاركة في كأس العالم هذا الصيف مع فرنسا".

ولم يحدد ليفربول أي جدول زمني لتعافي إيكيتيكيه، مكتفيا بالقول إن "المستجدات ستُعلن في الوقت المناسب، مع حصول أوغو على الدعم الكامل من الجميع في ليفربول".

وجاء بيان ليفربول بعد إعلان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، الأربعاء، غياب إيكيتيكيه عن كأس العالم.

وقال ديشان في بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "للأسف، فإن خطورة إصابة (إيكيتيكيه) ستمنعه من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم".

وتابع "هذه الإصابة ضربة قاسية له بالطبع، لكنها أيضا للمنتخب الفرنسي. أردت أن أعبر عن كامل دعمي له، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله".

وسجّل إيكيتيكيه 17 هدفا في 45 مباراة ضمن مختلف المسابقات مع ليفربول منذ انضمامه إلى أنفيلد مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (105.5 ملايين دولار) الصيف الماضي.

ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى مع فرنسا في تصفيات كأس العالم في سبتمبر الماضي، بات إيكيتيكيه عنصرا أساسيا في صفوف بطل العالم مرتين، مسجلا هدفين ومقدما تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات دولية.

وقال المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت بعد مباراة الثلاثاء: "يبدو الأمر سيئا جدا، لكن من الصعب عليّ أن أقول إلى أي مدى".

وكانت الإصابات عاملا رئيسا في موسم كارثي لليفربول، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري المحلي، وسينهي الموسم من دون ألقاب.

وأكمل سلوت: "خسارة لاعب أمر عايشناه مرات عديدة هذا الموسم، لكنها قاسية بشكل خاص عليه، لأنك لا ترغب أبدا في التعرض لإصابة، وخصوصا في هذا التوقيت من الموسم".