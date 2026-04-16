جائزة مالية ضخمة بانتظار بطل تنس رولان غاروس

سيحصل بطلا فردي الرجال والسيدات في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، هذا العام على 2,8 مليون يورو (3,3 ملايين دولار)، بزيادة عن 2,55 مليون يورو في 2025، بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.

وارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز بنسبة 9,5% مقارنة بالعام الماضي.

وسينال الخاسرون في الدور الأول من تصفيات الفردي 24 ألف يورو، في حين يضمن اللاعبون ما لا يقل عن 87 ألف يورو مقابل بلوغهم الجدول الرئيس.

وتفوق قيمة الجوائز المعروضة في البطولة الكبرى على الملاعب الترابية في رولان غاروس تلك المخصصة في بطولة أستراليا المفتوحة، لكنها تبقى أقل من بطولتي الغراند سلام الأخريين، ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة.

وتنطلق البطولة في باريس في 24 مايو، مع دخول الإسباني كارلوس ألكاراس والأميركية كوكو غوف بصفتهما حاملي اللقب.

كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب إقامة مراسم وداع للبطل السابق لعام 2015 السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وللمفضل لدى الجمهور المحلي غايل مونفيس، اللذين سيشاركان في البطولة للمرة الأخيرة.