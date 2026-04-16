بعد 9 سنوات.. برناردو سيلفا يغادر مانشستر سيتي نهاية الموسم

سيغادر البرتغالي الدولي برناردو سيلفا مانشستر سيتي في نهاية الموسم بعد تسعة أعوام قضاها في صفوف النادي، وفق ما أعلن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس.

وانضم صانع الألعاب البالغ 31 عاما إلى سيتي في عام 2017، وخاض منذ ذلك الحين 450 مباراة بقميص فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، محرزا 19 لقبا كبيرا، بينها ستة ألقاب دوري ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.