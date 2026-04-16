"ملحمة خالدة 4-3".. بايرن ميونيخ يتأهل بجدارة وريال مدريد يخرج مرفوع الرأس

في مواجهة كروية ستظل عالقة في الأذهان، حسم بايرن ميونيخ الألماني تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المثير على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-3، في مباراة جسدت عنوان "ملحمة خالدة"، وشهدت خروج الفريق الملكي مرفوع الرأس، رغم القتال حتى اللحظات الأخيرة.

ويضرب الفريق البافاري موعداً مع حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل الكولومبي لويس دياز هدف التعادل (3-3) في الدقيقة 89، وهو الهدف الكافي للتأهل بعد الفوز ذهابًا 2-1 في مدريد، قبل أن يحسم الفرنسي ميكايل أوليسيه الأمور في الوقت بدل الضائع (90+4)، بعدما سبقهما الإنجليزي هاري كين (38) وألكسندر بافلوفيتش (6). في المقابل، سجل لريال مدريد كلٌّ من التركي آردا جولر (1 و29) والفرنسي كيليان مبابي (42)، في مباراة شهدت طرد الفرنسي إدواردو كامافينجا (86) وجولر (90+5).