بعد تأهل بايرن ميونيخ وأرسنال.. جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أكمل فريقا بايرن ميونيخ الألماني وارسنال الانجليزي عقد المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تأهلهما على حساب ريال مدريد الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتعادل أرسنال مع ضيفه سبورتنج لشبونة من دون أهداف، في لقاء الإياب حيث استفاد من فوزه 1 -صفر ذهاباً، بينما كرر بايرن ميونيخ تفوقه على ريال مدريد وفاز عليه 4-3 بعد فوزه ذهابا 2-1.

وفيما يلي جدول مباريات الدور نصف النهائي بتوقيت الإمارات:

ذهاب نصف النهائي

28 أبريل

باريس سان جيرمان-بايرن ميونيخ 23:00

29 أبريل

اتلتيكو مدريد-أرسنال 23:00

إياب نصف النهائي

5 مايو

أرسنال -اتلتيكو مدريد 23:00

6 مايو

بايرن ميونيخ-باريس سان جيرمان 23:00

النهائي

30 مايو 20:00