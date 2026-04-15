على خطى ميسي.. لامين جمال يتعهد بتحقيق دوري الأبطال لبرشلونة

جدد لامين جمال، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تعهده بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، في خطوة تذكر بتعهد القائد السابق للفريق الكتالوني ليونيل ميسي في العام 2018، لكن الأخير فشل في تحقيقه.

وبعد يوم من خروج الفريق من دور الثمانية أمام أتلتيكو مدريد، قال جمال 18 عاماً إنه لن يستسلم وسيفي بتعهده بالتتويج بالكأس مع برشلونة.

وذكر اللاعب الشاب في منشور على حسابه بـ “إنستغرام":" نحن برشلونة، سنعود إلى حيث ننتمي. علمني والداي أن كلمة الرجل يجب أن تنفذ دائما... وسنحقق ذلك في برشلونة".

وفاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف أمس، ولكن كان قد خسر في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

وكان برشلونة يحاول العودة للدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي. وكان برشلونة توج بخمسة ألقاب في دوري الأبطال، كان آخرها في موسم 2015، عندما كان ليونيل ميسي في قمة مستواه.

وقال جمال:" قدمنا كل ما عندنا، ولكن هذا لم يكن كافياً. هذا مجرد جزء من الطريق. للوصول إلى القمة يجب أن تتسلق، ونعلم أن هذا لن يكون سهلاً، ولن يجعلوه سهلاً علينا. ولكن الاستسلام ليس خياراً".

وأكمل:" لدينا عدة أسباب لنكون متحمسين بشأنها. وسنسعى لماحقتها بكل ما فيوسعنا. كل خطأ نتعلم منه، ولا تشككوا في أننا سنتعلم من كل الأخطاء".