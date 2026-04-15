فان دايك: ليفربول استحق الخروج من دوري أبطال أوروبا

أكد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يستحق الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، لأن الفريق لم يقدم ما يكفي في مباراة مخيبة للآمال، وازدادت أسوأ بعد الإصابة الخطيرة لهوجو إيكيتيكي.

وعند سؤال القائد فيرجيل فان دايك عما إذا كان ليفربول قد بذل جهدا كافيا، قال:«هذا هو الحد الأدنى، أليس كذلك؟ من المحبط أن نقصى، لكن باريس سان جيرمان استحق التأهل. الاقتراب من التسجيل ليس كافيا. أنا محبط من الإقصاء، لكن هذه هي الحقيقة. أعتقد أن باريس سان جيرمان استحق العبور بناء على مباراتي الذهاب والإياب».

وأنهى خسارة أمس الثلاثاء آمال ليفربول في الفوز بأي لقب هذا الصيف،كما شهدت على ما يبدو نهاية مفاجئة لموسم المهاجم هوجو إيكيتيكي الأول مع النادي.

سجل إيكيتيكي (23 عاما) 17 هدفا في 45 مباراة بكافة المسابقات منذ انضمامه للفريق قادما من آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، واكن يعتزم الذهاب لكأس العالم مع المنتخب الفرنسي.

ولكن غادر إيكيتكي الملعب على محفة بعدما سقط بشكل خاطئ في الشوط الأول، حيث قال سلوت إن الإصابة «تبدو سيئة للغاية» وسيتم فحصها بشكل أكبر.

والتزم ليفربول الصمت بشأن خطورة الإصابة صباح اليوم التالي، وسط تقارير تشير إلى تعرض المهاجم لتمزق في وتر أخيل، ما قد يبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن تسعة أشهر.

في المقابل، فإن استعادة ألكسندر إيزاك إلى جاهزيته تعني أنه قد يقود الهجوم في ديربي الأحد أمام إيفرتون على ملعب هيل ديكنسون ستاديوم، ضمن سعي الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومازال فان دايك يحاول تقبل الهزيمة، وقال: «يجب أن نشعر بخيبة أمل كبيرة في هذه المرحلة. لكن مباراة ضخمة تنتظرنا. نعلم جميعا مدى أهميتها. ستكون مواجهة صعبة، لكنها شيء نتطلع إليه. لكن في الوقت الحالي، لست في حالة جيدة بعد الخروج من دوري الأبطال».