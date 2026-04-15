سلوت يرجع خروج ليفربول من دوري الأبطال لإهدار الفرص

قال أرنه سلوت مدرب ليفربول إن ​خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كشف مجددا عن المعاناة ‌طوال الموسم بشأن تحويل ​الفرص إلى أهداف، وذلك بعد الإقصاء أمام باريس سان جيرمان عقب الهزيمة 2-صفر اليوم الثلاثاء، ليتفوق الفريق الفرنسي بنتيجة 4-صفر في مجموع مباراتي دور الثمانية.

وعلى الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة بنسبة 53 بالمئة وإطلاق 21 تسديدة مقابل 12 لباريس سان جيرمان، إضافة إلى ثماني ركنيات لصاحب الأرض مقابل ركنيتين للفريق ⁠الزائر، فإن الفريق الفرنسي هو من هز الشباك، بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفين في الشوط الثاني ليؤكد تأهل حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي.

وقال سلوت «للأسف، هذا أحد الأمثلة العديدة هذا الموسم التي لم نتمكن فيها من التسجيل من ‌الفرص الكثيرة التي سنحت لنا.

وأضاف متحدثا عن إحصائية الأهداف المتوقعة التي تشير إلى مدى خطورة تسديدات كل فريق»مرة أخرى، كنا أقل بكثير من المتوقع من حيث معدل الأهداف المتوقعة (1.94 ‌هدفا متوقعا لليفربول في المباراة)، وهذا أمر مستمر معنا طوال ‌الموسم«.

وأشار سلوت أيضا إلى قرار مثير للجدل من حكم الفيديو المساعد، تمثل في ‌إلغاء ركلة جزاء كانت قد ‌احتسبت بسبب تدخل على ألكسيس ماك أليستر، إضافة إلى إصابة قد تكون خطيرة تعرض لها المهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي، ​وهو ما زاد ‌من إحباط ليفربول في ​تلك الليلة.

وقال»تدخل آخر من تقنية الفيديو ⁠لم يكن في مصلحتنا، وهذا أيضا لا يحدث للمرة الأولى هذا الموسم. ثم بالطبع نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأنني أعتقد أن هناك فترات في الشوط الثاني كان بإمكانك أن ​تشعر خلالها ⁠أنه إذا سجلنا الآن، فستتحول ⁠الليلة إلى ليلة استثنائية«.

ودفع سلوت بالسويدي ألكسندر إيزاك أساسيا للمرة الأولى منذ تعرضه لكسر في الساق في ديسمبر كانون الأول، وقال إن عودة المهاجم أبرزت ما افتقده ⁠الفريق.

وقال المدرب الهولندي»كان قريبا من التسجيل مرتين، ولهذا تدفع بمهاجم في مستواه. لو كنت أعتقد أنه غير جاهز، لما دفعت به«.

وأوضح سلوت أن غياب إيزاك كان عاملا في معاناة ليفربول أمام المرمى هذا الموسم، لكنه شدد على أنه متفائل بالمستقبل.

وقال»المستقبل يبدو مشرقا جدا لهذا الفريق وهذا النادي، لأننا أثبتنا أننا قادرون ‌على المنافسة أمام بطل أوروبا وأن نكون الفريق المسيطر على ملعبنا«.

وأضاف»لا يوجد الكثير من الفرق التي تستطيع ​فرض سيطرتها أمام باريس سان جيرمان وصناعة هذا العدد من الفرص كما فعلنا. لكن، نعم، صناعة الفرص شيء، والتسجيل شيء آخر".

ويحل ليفربول، خامس الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتطلع للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ضيفا على منافسه التقليدي ​إيفرتون للمرة الأولى في ملعبه ‌الجديد يوم الأحد.