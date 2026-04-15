موعد قرعة كأس آسيا 2027

ستقام قرعة كأس آسيا 2027 لكرة القدم في السعودية في التاسع من مايو المقبل، وفقا لما أفاد به الاتحاد القاري للعبة الأربعاء، بعدما كانت قد أرجئت سابقا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تقام القرعة في 11 أبريل في الرياض، إلا أن الحفل قد تم تأجيله "لتأمين المشاركة الكاملة من جميع المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية"، وفقا لما قاله الاتحاد القاري في بيانه.

وسيُقام الحدث الآن في 9 مايو في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وهو موقع مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي الذي يتخذ من كوالالمبور مقرا له.

ومن المقرر أن تُقام النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير من العام المقبل، وقد تم تأكيد مشاركة 23 منتخبا من أصل 24.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المقعد الأخير سيتحدد من خلال مباراة ضمن المجموعة الثانية بين لبنان واليمن والتي أُعيدت جدولتها لتقام في 4 يونيو.

وستستضيف مدن الرياض وجدة والخُبر منافسات البطولة.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ24 على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.