آخر التطورات في احتجاج برشلونة ضد حكم مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

برشلونة 14 أبريل/نيسان (د ب أ)- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عدم قبول الاحتجاج الذي تقدم به نادي برشلونة الإسباني، بشأن لمسة يد محتملة من جانب مارك بوبيل، لاعب فريق أتلتيكو مدريد خلال مباراة الفريقين بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثار هذا القرار، الذي لم يصدره الحكم الروماني إستفان كوفاتش، الذي أدار المباراة، غضب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة.

وعبر المدرب الألماني عن غضبه الشديد بعد عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه بسبب لمسة اليد، حيث تساءل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "ما فائدة تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار)؟".

وبدا أن حارس مرمى أتلتيكو، خوان موسو، قد نفذ ركلة مرمى في الشوط الثاني، حيث مرر الكرة إلى بوبيل، الذي أوقفها بيده داخل منطقة الست ياردات، وكأنه كان ينوي تنفيذ ركلة المرمى بنفسه.

على أي حال، فإن تقديم الاحتجاج كان مجرد إجراء شكلي للاحتجاج، ولو تم قبوله، لما اتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء بناء عليه.

يشار إلى أن مباراة الذهاب في دور الثمانية بالمسابقة القارية، التي أقيمت بملعب برشلونة، انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 2-صفر، ليصبح الفريق الكتالوني مطالبا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في لقاء الإياب، الذي يقام بالعاصمة الإسبانية مدريد في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، من أجل الصعود للدور قبل النهائي في المسابقة القارية.