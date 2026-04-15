للمرة الثالثة في تاريخه.. تكبير درع الدوري الألماني

تم تكبير حجم درع بطولة الدوري الألماني لكرة القدم مرة أخرى، في الوقت المناسب لاحتمال حسم بايرن ميونخ للقب جديد يوم الأحد المقبل.

وذكرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تم استبدال الحلقة الخارجية بأخرى أكبر، ما سيسمح بنقش أسماء الأبطال خلال الثلاثين عاما المقبلة.

ويبلغ الآن قطر الدرع الذي يدخل الذهب والفضة في صناعته 56 سنتيمترا، ويزن أكثر من 11 كيلوجراما.

وذكرت الرابطة أن الدرع تم تصميمه وصنعه في عام 1949 على يد أستاذة الفنون إليزابيث تريسكوف في مدرسة كولونيا للفنون والحرف، لتحل محل تمثال فيكتوريا الذي فقد خلال الحرب العالمية الثانية.

ويحمل الدرع كل أبطال الدوري الألماني منذ عام 1903 وقد تم تكبير حجمه مرتين من قبل، في عامي 1981 و2009.

وفي الخطوة الأخيرة، تم تفكيك الدرع بالكامل وإعادة ترميمه، حيث جرى استبدال الحلقة الخارجية القديمة بأخرى جديدة تحتوي على شريطين إضافيين للأبطال القادمين.

ويمكن لبايرن ميونخ حسم لقب الدوري للمرة الـ35، والـ34 في عصر البوندسليجا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أربع مباريات من النهاية، إذا حصد نقطة واحدة أكثر من بوروسيا دورتموند، عندما يواجه شتوتجارت، في الوقت الذي يلعب فيه دورتموند أمام هوفنهايم.