مكافآت غير مسبوقة لحكام كأس العالم 2026

تواصل بطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك شهر يونيو تحطيم الأرقام القياسية، وهذه المرة من حيث مكافآت الحكام حسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقاً لنظام المكافآت المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أرقام لافتة سيحصل عليها حكام مونديال 2026، تجعل إدارة المباريات، خاصة النهائي، واحدة من أعلى المهام التحكيمية دخلًا في عالم كرة القدم.

وسيحصل حكم المباراة النهائية على ما يقارب 80 ألف دولار كحد أدنى، موزعة بين 10 آلاف دولار مقابل إدارة النهائي، و70 ألف دولار مكافأة أساسية نظير المشاركة في البطولة، وهو رقم قابل للارتفاع بشكل كبير مع الحوافز الإضافية.

ولا تتوقف الأرباح عند هذا الحد، إذ يتقاضى الحكام مبالغ إضافية عن كل مباراة يديرونها، حيث يحصل الحكم على نحو 3 آلاف دولار في دور المجموعات، وترتفع إلى 10 آلاف دولار في الأدوار الإقصائية، ما يفتح الباب أمام تجاوز إجمالي دخل الحكم حاجز 100 ألف دولار في حال وصوله إلى المباراة النهائية وإدارته عدة مباريات خلال البطولة.

أما الحكام المساعدون وحكام تقنية الفيديو (VAR)، فيحصلون على نحو 2500 دولار لمباريات المجموعات و5 آلاف دولار للأدوار الإقصائية، إضافة إلى 5 آلاف دولار عن المشاركة في النهائي، إلى جانب مزايا أخرى تشمل معدات تدريب وهدايا خاصة.

وتؤكد هذه الأرقام أن التحكيم في مونديال 2026، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لم يعد مجرد مهمة رياضية، بل فرصة مالية كبيرة لأفضل حكام العالم.

وتبقى إدارة المباراة النهائية الحلم الأكبر لأي حكم، إذ تُمنح هذه المهمة للنخبة فقط، كما حدث مع بييرلويجي كولينا وهوراسيو إليزوندو، وكذلك سعيد بلقولة الذي صنع تاريخاً كأول حكم عربي وأفريقي يقود النهائي.