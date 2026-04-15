أسباب شخصية تنهي مشوار ماسكيرانو مع إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن منصب المدير الفني للفريق، وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد أربعة أشهر فقط من قيادة ماسكيرانو لرفاق ليونيل ميسي لتحقيق لقب كأس الدوري الأميركي.

وأوضح إنتر ميامي في بيان رسمي عبر منصة إكس أن ماسكيرانو، الذي زامل ليونيل ميسي سابقاً في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني قبل أن يتولى تدريبه، قرر مغادرة منصبه لأسباب شخصية.

وتابع: "قرر خافيير ماسكيرانو إنهاء مسيرته كمدرب رئيسي. بطلٌ سيظل، هو وطاقمه، جزءاً لا يتجزأ من عائلة إنتر ميامي، وسيظل اسمه مرتبطاً إلى الأبد بالفريق".

من جانبه قال ماسكيرانو في بيان صادر عن إنتر ميامي: "أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعها في شخصي، وكل موظف في المنظومة على الجهد الجماعي المبذول، وأخص بالشكر اللاعبين الذين جعلوا في إمكاننا أن نعيش لحظات لا تنسى".

وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من أسبوعين من افتتاح إنتر ميامي لملعبه الجديد بالقرب من مطار ميامي الدولي، وهو الملعب الذي شهد تعادل الفريق في أول مباراتين خاضهما عليه.