"وتر العرقوب" يبعد إيكيتيكي عن كأس العالم

خرج الفرنسي هوغو إيكيتيكي مهاجم ليفربول محمولاً وباكياً خلال الشوط الأول من مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة بدت خطيرة.

وأشار المهاجم إلى وتر العرقوب أثناء تلقيه العلاج داخل الملعب قبل أن يُنقل على محفة في ملعب أنفيلد.

وقد تضع الإصابة مشاركة إيكيتيكي في كأس العالم 2026 التي تقام بين يونيو ويوليو محل شك.

وسجل إيكيتيكي 17 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم منذ أن تعاقد معه ليفربول قادماً من إينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني (93.58 مليون دولار) في يوليو تموز الماضي.