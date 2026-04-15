مفاوضات متقدمة لنزال "الملك الغجري" أمام أنتوني جوشوا

من المرجح أن يخوض الملاكمان البريطانيان في الوزن الثقيل، أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، نزالا طال انتظاره في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفقا للمروج إيدي هيرن.

وقال هيرن إنه "واثق إلى حد كبير" من أن المواجهة المرتقبة بين الملاكمين ستقام أخيرا في وقت لاحق من هذا العام.

وكان فيوري الذي يطلق عليه لقب "الملك الغجري" قد عاد السبت إلى الحلبة بعد اعتزال دام 16 شهرا، حيث فاز على الروسي أرسلانبيك محمودوف بإجماع الحكام بعد 12 جولة سيطر عليها في ملعب توتنهام هوتسبر شمال لندن.

عقب ذلك النزال، أعلنت منصة "نتفليكس" عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوصل إلى اتفاق لإقامة مواجهة ستكون الأعلى من ناحية الإيرادات في تاريخ الملاكمة البريطانية بين فيوري وجوشوا.

غير أن هيرن أوضح أن نتفليكس "تسرّعت" في الإعلان، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته في إقامة النزال.

وأشار إلى أن جوشوا بحاجة بداية للعودة إلى الحلبة من أجل خوض نزال تحضيري، بعد فوزه على صانع المحتوى الأميركي جايك بول في كانون الأول/ديسمبر، في ظهوره الوحيد خلال 19 شهرا.

وقال هيرن "تلقّينا العقود في نهاية الأسبوع الماضي بشأن مقترح إقامة نزالين، وبدأنا تبادل الملاحظات والردود، وما زلنا مستمرين في ذلك".

وأضاف "تعليماتي من جوشوا هي إتمام هذا النزال، وهذا ما سنسعى لتحقيقه. لا أستطيع القول إن هناك نقاط خلاف جوهرية، لكن من الطبيعي عند تسلّم أي عقد أن نعود بعدد من الملاحظات".

وتابع "لا يوجد شيء كبير، فقط بعض التفاصيل المتعلقة بالمنافس الذي سيواجهه في تموز/يوليو، وتوقيت النزال، ومكان إقامته".

وأردف "حاول فيوري الإيحاء بأننا خضنا بالفعل نزالنا التحضيري أمام جايك بول، وهو ما أراه أمرا فيه بعض الجرأة، لكننا نتوقع مواجهة منافس بمستوى قريب من أرسلانبيك محمودوف، ثم مواجهة فيوري".

وأردف "العرض الذي تلقيناه لا يقضي بمواجهة تايسون فيوري مباشرة، وهذا هو الخيار الذي نفضّله. نحن راضون عن ذلك، ونتوقع خوض النزال في تموز/يوليو، ثم مواجهة فيوري في تشرين الثاني/نوفمبر".

تعرض جوشوا لحادث سير مروّع في نيجيريا في كانون الأول/ديسمبر، أسفر عن مقتل اثنين من أصدقائه المقربين.

ومن المتوقع أن يحصل خلال الأسبوعين المقبلين على الضوء الأخضر من الأطباء لاستئناف التدريبات بشكل كامل، بعد الإصابات التي تعرّض لها في الحادث.

ويقضي الملاكم البالغ 36 عاما حاليا فترة في أوكرانيا للعمل على جاهزيته البدنية، مع الملاكم الاوكراني أوليكسندر أوسيك حامل ألقاب "دبليو بي ايه" و"دبليو بي سي" و"آي بي أف".