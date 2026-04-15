الرئيس البرازيلي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم

هل يجب أن يشارك نيمار في كأس العالم؟ في البرازيل، الأمر ذو أهمية وطنية. بالنسبة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لا يزال المهاجم البالغ من العمر 34 عاما يمتلك القدرة على قيادة "سيليساو" للفوز باللقب السادس، لكنه بحاجة إلى أن يكون لائقا بدنيا.

ويعاني نيمار من الإصابات المتكررة، ما أقفل باب المنتخب بوجهه منذ تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب أبطال العالم 5 مرات العام الماضي.

وكشف لولا في مقابلة مع وسائل الإعلام الإلكترونية الثلاثاء أنه ناقش وضع نيمار مع المدرب الإيطالي.

وروى الرئيس اليساري وهو يضحك "تحدثت مع أنشيلوتي وسألني: هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟ فأجبته: إذا كان جاهزا بدنيا، فهو يملك المستوى لذلك".

ومن المتوقع أن يعلن أنشيلوتي عن قائمة المنتخب البرازيلي المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو - 19 يوليو) في 18 مايو المقبل.

شارك نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفا، متفوقا بهدفين على الاسطورة بيليه، للمرة الاخيرة بالقميص الأصفر في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبعد عودته العام الماضي إلى سانتوس، ناديه الأم، قادما من الهلال السعودي لم يشارك مهاجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق إلّا في سبع مباريات فقط من أصل 21 مباراة رسمية خاضها فريقه هذا الموسم.