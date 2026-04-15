دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو يُقصي برشلونة ويبلغ نصف النهائي

أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني مواطنه وضيفه برشلونة المنقوص عدديا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته 1-2 إيابا، مستفيدا من فوزه 2-0 ذهابا، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي الثلاثاء.

تقدم برشلونة بهدفي لامين جمال (4) وفيران توريس (24) في أفضل بداية ممكنة، قبل أن يسجّل النيجيري اديمولا لوكمان هدف تقليص النتيجة والتأهل لأتلتيكو (31) في مباراة شهدت طرد إريك غارسيا مدافع برشلونة بالبطاقة الحمراء قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.