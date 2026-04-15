توصية بتوسعة دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 32 فريقاً

أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بـ«سلسلة من التحسينات الاستراتيجية» على مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، أبرزها زيادة عدد الفِرَق المشاركة من 24 إلى 32 فريقاً، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في «تعزيز الشمولية والتميّز».

وأوضح الاتحاد القاري أن التوسعة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الموسم المقبل، بعد مصادقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عليها، واصفاً إياها بأنها «توسعة مفصلية».

وتنقسم مرحلة المجموعة الموحّدة في أبرز مسابقات الأندية على مستوى القارة إلى منطقتين، الشرق والغرب، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

وسيظل النظام العام للمسابقة على حاله إلى حدّ كبير، لكن اعتباراً من موسم 2026-2027 سترتفع فِرَق كل مجموعة من 12 إلى 16 فريقاً.

وسيتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في كل مجموعة تلقائياً إلى دور الـ16، وفي تغيير لافت عن الأنظمة السابقة، فإن الأندية التي تنهي مرحلة دور المجموعة الموحدة من كل منطقة في المراكز من السابع إلى الـ10 لن تغادر المنافسة، بل ستنتقل إلى مرحلة فاصلة مستحدثة ضمن الأدوار الإقصائية.

وقال الاتحاد في بيان: «يعزز هذا التوسيع الأخير التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم منصة قارية أكثر شمولية وقابلية للنمو التجاري، حيث يسهم في توسيع نطاق تمثيل نخبة كرة القدم في القارة، بما يضمن بقاء دوري أبطال آسيا للنخبة في طليعة المشهد الكروي العالمي، وتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير وكل المعنيين».

وتُعرف المسابقة منذ موسم 2024-2025 باسم «دوري أبطال آسيا للنخبة».

وتقام مباريات دور الـ16 وربع النهائي من نسخة 2025-2026 هذا الأسبوع في مدينة جدة السعودية.