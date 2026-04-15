نوير يستعد لمواجهة أخيرة مع ريال مدريد

يستعد حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني المخضرم، مانويل نوير، لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء اليوم، على أرضه، في موسم قد يكون الأخير له قبل أن يعلّق قفازيه.

وعلى الرغم من أنه لم يعد ذلك الحارس المغامر و«الليبرو» خلف الدفاع كما في ذروة عطائه، فإن الفائز بدوري الأبطال مرتين قدّم أداء لافتاً في فوز بايرن (2-1) ذهاباً في مدريد، واختير نوير رجل المباراة بعدما تصدى لتسع تسديدات، ونجح إلى حد كبير في الحد من خطورة أبرز نجوم ريال، الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأتم نوير عامه الـ40، في مارس، وينتهي عقده مع النادي البافاري في نهاية الموسم الحالي.