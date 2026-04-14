سلوت عن مواجهة باريس سان جيرمان: فرصة لإظهار جودتنا

كشف الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، عما يدور في ذهنه تجاه المباراة الحاسمة المقرر أن يخوضها أمام باريس سان جيرمان، الليلة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول إلى قلب تأخرهم بثنائية نظيفة على ملعب أنفيلد الليلة، أمام باريس سان جيرمان، والتأهل إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد سلوت، في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي: "هذه هي المرة الرابعة في أقل من موسمين التي نواجه فيها أبطال فرنسا، وبينما نحن مدركون تمامًا لجودتهم، فإننا نعرف أيضًا الفرصة التي تُتاح لنا أمام جماهيرنا في أنفيلد".

وأضاف: "إنها فرصة لنا لإظهار جودتنا الخاصة، الأسبوع الماضي في باريس، يمكن القول بكل إنصاف إن منافسينا أظهروا جودتهم، والنتيجة 2-0 لصالحهم لم تكن نتيجة يمكن لأي شخص مرتبط بليفربول أن يشكو منها أو يتذمر منها".

وتابع: "نحن نعرف ما هو ممكن في ليالٍ مثل هذه إذا ما أنتج أداء فريق ليفربول الإمكانية لكي يجتمع كل شيء معًا داخل الملعب وخارجه، كما قلت مباشرة بعد مباراة الذهاب، أبقانا باريس سان جيرمان على قيد الحياة، لذلك يجب علينا أن نستغل هذه الفرصة التي مُنحت لنا بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح: "لن يحتاج أحد داخل الملعب إلى تذكير بقوة فريق باريس سان جيرمان، فهم أبطال أوروبا، ويحملون هذا اللقب لسبب وجيه، الموسم الماضي خضنا أمامهم مباراتين كانتا على بعد شوط واحد فقط من التأهل قبل أن نخسر بركلات الترجيح، وكان واضحًا حتى في ذلك الوقت أنهم قادرون على الوصول إلى النهاية في هذه المسابقة".

وأمضى: "ينطبق الأمر نفسه هذه المرة أيضًا، لكننا مرة أخرى أمام فرصة لخلق أجواء تجعل هذه الليلة من النوع الذي لن يستمتع به حتى الفرق ذات السمعة الكبيرة، وإذا فعلنا ذلك، فإن كل شيء يصبح ممكنًا".

وأتم سلوت تصريحاته قائلا: "أود أن أرحب بلويس إنريكي ولاعبيه، أنا متأكد أنهم سيصلون ليس فقط بأمل، بل أيضًا بثقة في أنهم سيتقدمون إلى الدور المقبل، نحن نحترم ذلك، نظرًا لجودتهم والأفضلية التي يتمتعون بها، لكن علينا أيضًا أن نثق بأنفسنا".