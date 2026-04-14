«هدية من الله».. مبابي يصف تجربته مع ريال مدريد بكلمات مؤثرة

وصف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، تجربته مع الفريق الملكي بكلمات مؤثرة، مؤكداً أنه أفضل نادٍ في العالم.

وتصدر كيليان مبابي غلاف مجلة "GQ"، حيث أجرى مقابلةً تحدث فيها عن كرة القدم وريال مدريد.

وقال مبابي: "بالنسبة لي، اللعب لريال مدريد بمثابة هدية من الله، إنها فرصة رائعة لأعيش شغفي، وألعب في أفضل المباريات، وأن أكون في أفضل نادٍ في العالم، أنا ممتن دائماً لوجودي على أرض الملعب، ولأستيقظ كل صباح وأفعل ما يسعدني".

وأضاف: "أحب التواجد على أرض الملعب، والشعور بأنني أطأ على أفضل أرضية في العالم، في بلد يُعدّ من أفضل بلدان العالم في كرة القدم".

وعن مسيرته الكروية، أوضح مبابي: "ليس الوصول إلى القمة هو الجزء الأصعب، بل البقاء فيها ومواصلة التقدم، المسيرة الكروية لا تسير أبداً كما نتخيلها تماماً، هناك أمورٌ يُمكننا التحكم بها وأخرى لا يُمكننا".

وواصل: "اليوم، أنا في البيئة التي حلمت بها منذ الصغر، لأنني لطالما سعيتُ جاهداً لتوفير الوسائل اللازمة للوصول إلى هنا، من خلال العمل الجاد والانضباط والمعايير العالية".

وأكمل: "بلا شك، لقد تطور أسلوب لعبي، في البداية، كنت ألعب بتلقائية كبيرة، كنت أفكر بالدرجة الأولى في التعبير عن نفسي، في إحداث الفارق".

واستطرد: "ومع مرور الوقت، أدركت أن كرة القدم ليست مجرد ما أفعله بالكرة، إنها أيضاً كل ما يحيط بها، العمل الجماعي، والاتساق، والمسؤوليات، في أيامنا هذه، الموهبة وحدها لا تكفي، ما يصنع الفارق هو الاتساق".

وعن مشاركته المقبلة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، أنهى مبابي تصريحاته قائلاً: "كأس العالم لحظة مميزة، نفوز بها معاً، بالمثابرة والعزيمة، لدينا طموح كبير، ولكننا نملك أيضاً التواضع لندرك أن لا شيء مضمون".