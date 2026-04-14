بدء محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا في الأرجنتين

بدأت الثلاثاء محاكمة جديدة بشأن ملابسات وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، بعد عام على فضيحة طالت أحد القضاة وأدت إلى إلغاء المحاكمة الأولى.

وتوفيَ مارادونا الذي يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، في نوفمبر 2020 عن 60 عاما، أثناء فترة تعافيه من جراحة في الدماغ في منزل خاص. يُتهم فريقه الطبي المكون من سبعة أشخاص بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاته.