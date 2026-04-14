المدرب إيراولا سيغادر بورنموث بنهاية الموسم
قال بورنموث، اليوم، إن المدرب أندوني إيراولا سيرحل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.
وتولى إيراولا (43 عاما) تدريب بورنموث في عام 2023 خلفا لجاري أونيل، وفي مايو أيار 2024، وقع عقدا لتمديد إقامته في النادي حتى نهاية موسم 2025-2026.
وأضاف النادي في بيان "يؤكد بورنموث أن المدرب أندوني إيراولا سيغادر النادي في نهاية موسم 2025-2026، منهيا بذلك فترة ولايته الناجحة التي استمرت ثلاث سنوات على الساحل الجنوبي".
