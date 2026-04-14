المدرب إيراولا سيغادر بورنموث بنهاية الموسم

قال بورنموث، اليوم، إن المدرب أندوني إيراولا سيرحل عن ⁠النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ‌القدم بنهاية الموسم الحالي.

وتولى إيراولا (43 عاما) ‌تدريب بورنموث في ‌عام 2023 ‌خلفا لجاري أونيل، ‌وفي مايو أيار 2024، وقع ‌عقدا لتمديد ⁠إقامته في النادي حتى نهاية موسم ⁠2025-2026.

وأضاف النادي ⁠في بيان "يؤكد بورنموث ⁠أن المدرب أندوني إيراولا سيغادر النادي في نهاية موسم 2025-2026، منهيا ‌بذلك فترة ولايته الناجحة التي استمرت ثلاث سنوات على الساحل الجنوبي".