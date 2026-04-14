كيروش يقود غانا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، رسمياً الإثنين، عن تعيين المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الأول، وذلك لقيادة الفريق في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وسيقود كيروش غانا أمام منتخبات قوية مثل إنجلترا، كرواتيا، وبنما.

ويستهل المنتخب الغاني مشواره بمواجهة بنما في 17 يونيو بمدينة تورونتو الكندية.

ويسجل كيروش ظهوره الخامس توالياً في نهائيات كأس العالم (البرتغال 2010، إيران 2014 و2018 و2022، ثم غانا 2026).