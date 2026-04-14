إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن مهاجم نادي كولومبوس كرو الأميركي، الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، الإثنين، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كتب وسام أبو علي عبر حسابه على إنستغرام: "تحدٍ جديد يجب التغلب عليه، للأسف تعرضتُ لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف أمس، لكنه مجرد تحدٍ جديد في مسيرتي، وسأعود منه أقوى بإذن الله، واجهتُ العديد من الصعوبات خلال حياتي المهنية وتجاوزتها، وأؤمن أن كل ما نمر به له حكمة، وأنه مهما كانت الظروف، فهناك دائماً من يعاني أكثر في هذا العالم".

وتابع: "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأتذكر جميع إخواني وأخواتي حول العالم، وكل الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة، والذين قد لا يُمنحون حتى خيار الحياة أو الموت. هذه هي المعاناة الحقيقية، ولذلك أعتبر ما أمرّ به مجرد عثرة بسيطة في الطريق. الله له حكمة في كل شيء".

واختتم: "سأعود أقوى من قبل، وأنا متحمس لبدء رحلة العودة، وبجانبي من أحب، شكراً لجميع زملائي في الفريق، وللطاقم الإداري والطبي على دعمهم لي في هذه الفترة الصعبة".

يذكر أن وسام أبو علي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأميركي.

واضطر وسام أبو علي لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 35، وتم نقله على نقالة وسط حالة تأثر واضحة، إذ غطى وجهه بيده وبدا عليه البكاء، ليحل بدلاً منه اللاعب الأميركي الشاب طه حبرون.