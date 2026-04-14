مانشستر يونايتد يسقط على أرضه أمام ليدز للمرة الأولى منذ 45 عاماً

بعدما بلغ في الخامس من الشهر الحالي نصف نهائي الكأس للمرة الأولى منذ 1987، أضاف ليدز انجازا آخر بالفوز في معقل مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 45 عاماً بالتحديد في عام1981، بنتيجة 2-1 الإثنين في ختام المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام مانشستر يونايتد كي يحسم إلى حد كبير عودته إلى دوري أبطال أوروبا من خلال الابتعاد عن خصمه المقبل تشلسي السادس بفارق 10 نقاط قبل 6 مراحل على الختام بعد سقوط الفريق اللندني أمام مانشستر سيتي 0-3 الأحد على أرضه.

لكن السويسري نواه أوكافور سجل ثنائية أهدى بها ليدز فوزه الأول على يونايتد في الدوري منذ أيلول/سبتمبر 2002 عندما تغلب عليه على "إيلاند رود" 1-0، وفوزه الأول في معقل "الشياطين الحمر" منذ أيام الدرجة الأولى عام 1981 (1-0).

وساهم طرد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس في بداية الشوط الثاني في عدم قدرة فريق المدرب مايكل كاريك على العودة إلى اللقاء، وتعويض إنهائه الشوط الأول متخلفا بهدفين نظيفين، ليتلقى بالتالي هزيمته السابعة للموسم، فيما حقق ليدز فوزه الثامن فقط ما خوله الابتعاد بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

ولم يستغل يونايتد تعثر أستون فيلا أمام نوتنغهام فوريست 1-1 الأحد، فبقي على المسافة ذاتها منه بـ55 نقطة لكل منهما، مع أفضيلة لفريق كاريك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الـ"فيلينز".

ولم تكن بداية يونايتد مثالية إذ تخلف منذ الدقيقة الخامسة بهدف لأوكافور بعد عرضية من جايدون بوغل أخفق الفرنسي ليني يورو في اعتراضها (5).

وتعقدت مهمة "الشياطين الحمر" بعدما اهتزت شباكهم بهدف ثان في الدقيقة 29 عبر اللاعب ذاته بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من يورو وخدعت حارسه البلجيكي سينه لامينتس.

وازداد وضع يونايتد صعوبة في الشوط الثاني حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس الذي نال في بادئ الأمر بطاقة صفراء قبل أن تصبح حمراء بعد مراجعة "في أيه آر" نتيجة خطأ على دومينيك كالفرت-لوين (56).

ورغم النقص العددي، نجح البرازيلي كازيميرو في تقليص الفارق بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها البرتغالي برونو فرنانديش (69)، لكن العودة لم تكتمل.