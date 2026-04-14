السد يصدم الهلال.. والأهلي يزيح الدحيل

قاد الجزائري رياض محرز الأهلي السعودي حامل اللقب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الدحيل 1-0 بعد التمديد الإثنين في جدة، لكن السد رد الاعتبار للقطريين بإقصائه الفريق السعودي الآخر الهلال بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل مجنون 3-3.

وبدا أن الأهلي والدحيل في طريقهما إلى خوض ركلات الترجيح بعدما فرط الإنحليزي إيفان توني بفرصة وضع الفريق السعودي في المقدمة بإهداره ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول (7+105).

لكن محرز خطف الفوز والتأهل للأهلي في معقله ملعب الانماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة من ركلة حرة في الدقيقة 117، ليواصل الفريق السعودي حملة الدفاع عن لقبه حيث يلتقي في ربع النهائي الجمعة المقبل في جدة أيضا مع جوهور دار التعظيم الماليزي.

ويقام ثمن نهائي غرب القارة في جدة بنظام التجمع، بعدما أرجىء بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

أما الأدوار النهائية للمسابقة، فلا تزال مقررة في جدة بين 16 و25 نيسان/أبريل.

وتواجد ثلاثة أندية سعودية في ثمن النهائي، وهي الاتحاد الذي يستفيد أيضا من أفضلية اللعب على أرضه، والهلال الذي بات خارج المسابقة بعدما فشل في المحافظة على تقدمه ثلاث مرات أمام السد ليخسر بركلات الترجيح 2-4، والأهلي.

ويلعب الاتحاد مع الوحدة الإماراتي الثلاثاء حيث يلعب أيضا الشباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني.

وجاء الشوط الأول متكافئا وكان الأهلي صاحب المبادرة الهجومية عندما صوب توني كرة من ركلة حرة تصدى لها الحارس صلاح زكريا (18).

وحرم القائم الدحيل من هدف عندما تصدى لركلة حرة نفذها الفرنسي بنجامان بوريجو قبل أن تعود الكرة لزميله إدميلسون جونيور الذي صوبها بجانب القائم (24).

ومن هجمة منسقة، كان الدحيل قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس السنغالي ادوار ميندي الذي تصدى لكرة إدميلسون وأمسكها على دفعتين (37).

وبدأ الأهلي الشوط الثاني مهاجما وتهيأت له فرصة للتسجيل عندما صوب البرازيلي رودجر إيبانيز كرة قوية اعتلت العارضة بقليل (60)، قبل أن ينقذ زكريا مرماه من هدف عندما تصدى لكرة محرز (62).

وتألق ميندي عندما تصدى لكرة بوريجو القوية (64)، ثم فوت الأهلي فرصة عندما تلقى البرازيلي ويندرسون غالينو كرة داخل منطقة الجزاء صوبها قوية فصدها زكريا بقبضته (66).

وأهدر الدحيل فرصة محققة عندما انفرد البولندي كريستوف بييونتيك بالمرمى لكنه أطال الكرة لينجح ميندي في إمساكها (79).

وحرمت العارضة الأهلي من هدف في الوقت القاتل عندما تصدت لكرة الفرنسي إنزو ميلو قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (88).

وفي الوقت بدلا من الضائع، وقفت العارضة مع الأهلي عندما تصدت لكرة الجزائري عادل بولبينة القوية قبل أن تأخذ طريقها خارج الملعب.

- مواجهة مجنونة بين الهلال والسد -

وفي الشوط الإضافي الأول، أضاع الأهلي هدفا عندما تلقى غالينو كرة داخل منطقة الجزاء صوبها قوية بجوار القائم (94). اتبعه إيبانيز برأسية مرت بجانب القائم (101).

وفي الوقت بدلا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي نفذها توني وتصدى لها صلاح زكريا (105+7).

وفي الشوط الإضافي الثاني، استمرت الإثارة بين الفريقين، قبل أن ينجح محرز في خطف التقدم والفوز للأهلي من ركلة حرة استقرت على يسار زكريا (117).

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة وفي مواجهة بين بطلين سابقين، قدم الهلال والسد مباراة مجنونة حيث تقدم الأول ثلاث مرات وجاء الرد من الفريق القطري بعد دقائق معدودة في كل من الأهداف الثلاثة، ليجر بطل المسابقة أربع مرات إلى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت له 4-2.

ودخل الهلال اللقاء وهو لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة أمام السد في أربع مواجهات سابقة جمعتهما ضمن الأدوار الإقصائية، كما أنه أنهى دور المجموعة الموحدة في الصدارة، محققا في طريقه فوزا مريحا على الفريق القطري بالذات 3-1.

في المقابل، حل السد في المركز الثامن، متفوقا على الشارقة الإماراتي بفارق الأهداف، بعدما تساوى الفريقان برصيد ثماني نقاط، لكنه دخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حسم الإثنين لقب الدوري القطري للموسم الثالث تواليا نتيجة خسارة ملاحقه الشمال أمام قطر 0-2 في مباراة مؤجلة.

وتقدم الهلال في الدقيقة 29 عبر الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش بعد تمريرة من الفرنسي تيو هرنانديز، لكن البرازيلي كلاودينيو أدرك التعادل سريعا بتمريرة بينية من المغربي رومان سايس (36).

وبعدما تقدم الهلال مجددا في بداية الشوط الثاني عبر سالم الدوسري بتمريرة بينية من البرتغالي روبن نيفيش (55)، رد السد سريعا بهدف الإسباني رافا موخيكو بعد تمريرة من كلاودينيو (58).

وعاد السيناريو ليتكرر بتقدم الهلال بهدف البرازيلي ماركوس ليوناردو بعدما وصلته الكرة من الفرنسي كريم بنزيمة إثر ركلة ركنية (67)، قبل أن يرد عليه مواطنه روبرتو فيرمينو بهدف رأسي بعد عرضية من الأوروغوياني أغوستين سوريا (70).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، فاحتكم الفريقان إلى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي بدأ فيرمينو بتسديده في القائم، لكن الهلال أهدر بعدها عبر بنزيمة ومواطنه سايمون بوابريه اللذين أصابا العارضة، ليتأهل السد حيث يلتقي مع فيسل كوبي الياباني الخميس المقبل.