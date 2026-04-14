مقتل لاعب غاني في هجوم مسلح على حافلة فريقه

نعى الاتحاد الغاني لكرة القدم ونادي بيريكوم تشيلسي، الجناح الشاب دومينيك فريمبونج، الذي لقي حتفه إثر هجوم مسلح استهدف حافلة الفريق، مساء أول من أمس.

ووقع الحادث المأساوي أثناء عودة الفريق من مباراته ضد سامارتيكس في سامريبوي بجنوب غانا، حيث تعرضت الحافلة لإطلاق نار كثيف من قبل مجموعة من المسلحين الملثمين، الذين استخدموا بنادق هجومية، ما أجبر اللاعبين والجهاز الفني على الفرار والاختباء في منطقة الأحراش المجاورة.

وأكد بيريكوم تشيلسي، في بيان رسمي، أن المسلحين بدأوا إطلاق النار فور محاولة السائق العودة للخلف هرباً من الكمين، ما أسفر عن مقتل اللاعب الواعد البالغ من العمر 20 عاماً، بالإضافة إلى إصابة لاعب آخر بجروح خطيرة.