برشلونة مُطالب بـ «ريمونتادا» على أرض «المرعب»

يستضيف ملعب «واندا ميتروبوليتانو» قمة كروية نارية تجمع أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، اليوم، في الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بأفضلية مريحة، بعدما نجحوا في صعق الفريق الكتالوني ذهاباً في عقر داره بهدفين نظيفين، ما يضع كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على أعتاب الوصول إلى المربع الذهبي، لمواجهة المتأهل من لقاء أرسنال وسبورتينغ لشبونة، بينما يجد برشلونة نفسه مطالباً بتحقيق «ريمونتادا» جديدة لإنقاذ موسمه القاري.

وعلى الرغم من أن أتلتيكو مدريد يدخل لقاء الذهاب وهو يعاني ثلاث هزائم متتالية، فإن شخصية الفريق في المواعيد الكبرى ظهرت بوضوح، ما منحه تفوقاً تكتيكياً ونفسياً هائلاً قبل موقعة الإياب.

وخاض أتلتيكو مدريد مواجهة صعبة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، مطلع الأسبوع، خسرها بنتيجة 1-2، لكن هذه النتيجة لا تعكس القوة الحقيقية للفريق، إذ أجرى سيميوني 10 تغييرات في التشكيلة الأساسية لإراحة نجومه لموقعة اليوم، ولم يبقَ سوى الحارس خوان موسو من التشكيلة الأساسية.

ويمتلك أتلتيكو سجلاً مرعباً على ملعبه هذا الموسم، حيث حقق ستة انتصارات متتالية قبل تعثّره الأخير في الدوري، ولم يفشل في التسجيل على أرضه سوى في مباراة واحدة طوال الموسم كانت أمام ريال بيتيس في فبراير الماضي.

وفي المقابل، يدخل برشلونة اللقاء وهو يتربع على قمة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، وقد استعاد توازنه سريعاً بعد صدمة الذهاب بفوز عريض على إسبانيول 4-1 في «ديربي كتالونيا»، وشهدت تلك المباراة تألقاً لافتاً للنجم الشاب لامين جمال، الذي أصبح أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى 100 مباراة في الدوري الإسباني، محتفلاً بهذا الإنجاز بتسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

ليفربول - سان جيرمان

وفي التوقيت نفسه، يستقبل ليفربول الإنجليزي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يحتاج ليفربول إلى استحضار روح ملحمة «الريمونتادا» التاريخية ضد برشلونة في موسم 2018-2019، وذلك بعد تعثّره في لقاء الذهاب في ملعب «بارك دي برينس» بهدفين نظيفين أمام حامل اللقب، في نتيجة يرى الكثيرون أنها كانت لتصبح أسوأ لولا بعض الحظ الذي حالف كتيبة المدرب أرني سلوت.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة كورتيس جونز في الفخذ خلال مواجهة فولهام، لينضم إلى قائمة الغائبين الطويلة التي تضم أليسون بيكر، واتارو إندو، وجيوفاني ليوني، وكونور برادلي.