برشلونة يترقب «ريمونتادا» في «الملعب المرعب».. تعرف إلى موعد الموقعة الكبيرة

يستضيف ملعب «واندا ميتروبوليتانو» قمة كروية نارية تجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بأفضلية مريحة بعدما نجحوا في صعق الفريق الكتالوني ذهاباً في عقر داره بهدفين نظيفين، مما يضع كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على أعتاب الوصول إلى المربع الذهبي لمواجهة المتأهل من لقاء أرسنال وسبورتينج لشبونة، بينما يجد برشلونة نفسه مطالباً بتحقيق «ريمونتادا» جديدة لإنقاذ موسمه القاري.

ورغم أن أتلتيكو مدريد يدخل لقاء الذهاب وهو يعاني من ثلاث هزائم متتالية، لكن شخصية الفريق في المواعيد الكبرى ظهرت بوضوح، مما منحه تفوقاً تكتيكياً ونفسياً هائلاً قبل موقعة الإياب.

وخاض أتلتيكو مدريد مواجهة صعبة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع خسرها بنتيجة 1-2، لكن هذه النتيجة لا تعكس القوة الحقيقية للفريق، إذ أجرى سيميوني 10 تغييرات في التشكيلة الأساسية لإراحة نجومه لموقعة الثلاثاء، ولم يبقَ سوى الحارس خوان موسو من التشكيلة الأساسية.

ويمتلك أتلتيكو سجلاً مرعباً على ملعبه هذا الموسم، حيث حقق 6 انتصارات متتالية قبل تعثره الأخير في الدوري، ولم يفشل في التسجيل على أرضه سوى في مباراة واحدة طوال الموسم كانت أمام ريال بيتيس في فبراير الماضي.

في المقابل، يدخل برشلونة اللقاء وهو يتربع على قمة الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، وقد استعاد توازنه سريعاً بعد صدمة الذهاب بفوز عريض على إسبانيول 4-1 في «ديربي كتالونيا». وشهدت تلك المباراة تألقاً لافتاً للنجم الشاب لامين جمال الذي أصبح أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى 100 مباراة في الدوري الإسباني، محتفلاً بهذا الإنجاز بتسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.