كيف سيتأهل أتلتيكو مدريد؟.. كوكي يكشف خطة إقصاء برشلونة من دوري الأبطال

أكد لاعب وسط أتلتيكو مدريد، كوكي، الإثنين، أن فريقه مطالب باللعب "بشخصية قوية" لمنع برشلونة من تحقيق عودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز "روخيبلانكوس" في لقاء الذهاب 2-0 على ملعب "كامب نو" الأسبوع الماضي، قبل أن يستضيف مباراة الإياب الثلاثاء (الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات) طامحاً للعودة إلى الدور نصف النهائي للمرة الاولى منذ عام 2017.

وكان العملاق الكاتالوني قد بلغ دور الأربعة الموسم الماضي، ويصل إلى ملعب "ميتروبوليتانو" مصمماً على قلب الطاولة وفرض الضغط على مضيفه من البداية.

وقال كوكي للصحافيين: "من المهم للغاية التغلب على الضغط الذي يفرضونه عادة".

وتابع: "إنه فريق يعتمد على ضغط عالٍ جدا، يدفع بخطوطه حتى قرب خط منتصف الملعب، يضغط عليك ويخنقك".

وأردف: "وهنا تظهر شخصيتنا، عندما يحين وقت اللعب، في الرغبة بامتلاك الكرة، وإتاحة أنفسنا، والقيام بتحركات في المساحات خلف الدفاع".

تُعدّ هذه المباراة الثالثة بين الفريقين خلال الأسبوعين الماضيين، والسادسة بينهما هذا الموسم، حيث كان أتلتيكو قد أقصى برشلونة من نصف نهائي كأس إسبانيا.

وأضاف لاعب الوسط "لقد واجهنا بعضنا البعض مرات عديدة على مدار هذا العام".

وأردف "نحن نعرف بعضنا البعض جيدا، وسيكون من المهم جداً افتكاك الكرة منهم، واستغلال المساحات بشكل جيد، والتحلي بالشخصية اللازمة لطلب الكرة وعدم التفريط بها".

وكان كوكي قد سجل في مرمى العملاق الكاتالوني عندما التقيا في ربع نهائي نسخة عام 2014، وحينها نجح نادي العاصمة الذي لم يسبق له الفوز بلقب المسابقة أن بلغ النهائي، كما فعل في عام 2016، قبل أن يخسر في المناسبتين من جاره ريال.

واعترف كوكي قائلاً: "لقد شاهدت ذلك الهدف مرات عديدة".

وأضاف "صحيح أنه مع اقتراب مثل هذه المباريات، تحاول تحفيز نفسك وتتصور الكثير من الأمور الإيجابية التي حدثت، مثل عام 2014، ومثل 2016، وكذلك مباراة الذهاب قبل أسبوع".

من جانبه، فضّل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، عدم الكشف عن أوراقه قبل مواجهة الإياب، رافضا تأكيد جاهزية الحارس السلوفيني يان أوبلاك للمشاركة أساسيا أو الخوض في تفاصيل إضافية.

وقال سيميوني: "نحن ندرك تماما قوة المنافس الذي سنواجهه، لكننا في الوقت ذاته واضحون بشأن هدفنا، وهو التأهل".