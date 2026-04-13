دوري أبطال أوروبا.. باركولا ضمن قائمة سان جرمان لمواجهة ليفربول

أُدرج المهاجم برادلي باركولا الذي تعرض لالتواء في الكاحل في مارس الماضي، ضمن قائمة باريس سان جرمان لمباراة الإياب أمام ليفربول الإنجليزي على ملعبه "أنفيلد" في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وغاب الجناح البالغ 23 عاما والذي تعرض لالتواء شديد في أربطة كاحله الأيمن خلال الفوز على تشلسي الإنكليزي 3-0 في 17 مارس، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، على الرغم من تألقه اللافت قبل الإصابة مباشرة.

واستأنف لاعب ليون السابق التدريبات الكاملة الأسبوع الماضي، لكنه لم يكن جاهزا بعد لاستدعاء مدربه الإسباني لويس إنريكي لمباراة الذهاب التي انتهت بفوز النادي الباريسي حامل اللقب 2-0 على ملعبه "بارك دي برانس".

وأوضح إنريكي (55 عاما) الثلاثاء الماضي قبل مباراة الذهاب "لن يلعب، هذا واضح. لقد تدرب مع الفريق، ونحن نحاول تجهيزه بأفضل شكل ممكن لاستعادة ثقته بنفسه، الأمر متروك له ليقرر متى يكون جاهزا".

ونشر باركولا الذي من غير المتوقع أن يبدأ مباراة الثلاثاء، مساء الأحد صورة له أثناء التدريب عبر حسابه في إنستغرام.

في المقابل، يستمر غياب لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس المصاب في ركبته، حيث لم يستأنف التدريبات الكاملة بعد، وهو غير مدرج ضمن تشكيلة سان جرمان المغادرة إلى شمال غرب إنجلترا.