صعّد أزمته ضد اتحاد الكرة المصري.. الأهلي يتمسك بحقه في اختيار ممثليه بجلسة "الفار"

صعّد النادي الأهلي أزمته مع اتحاد الكرة المصري، بعد بيان رسمي شديد اللهجة، على خلفية الجدل حول الاطلاع على تسجيلات حكم الفيديو المساعد (الفار) لمباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري التي أسفرت عن التعادل 1-1 وشهدت اعتراضات على القرارات التحكيمية.

وجاء تصعيد الأهلي بعد تلقيه خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بالموافقة على طلبه بالاستماع إلى المحادثات التي دارت بين طاقم التحكيم، مع تحديد عدد الحضور واقتصاره على عنصرين فقط من الجهاز الفني أو الإداري ممن تواجدوا في أرض الملعب أثناء المباراة، وهو ما رفضه النادي.

وأكد الأهلي في بيانه الذي نشر عبر حسابه في موقع "إكس" تمسكه بحقه الأصيل في اختيار من يمثله خلال جلسة الاستماع، مشيراً إلى أنه لا توجد أي لائحة أو نص قانوني يمنح اتحاد الكرة الحق في تحديد أسماء أو صفات الحاضرين، سواء كانوا فنيين أو إداريين أو مسؤولين.

وأوضح النادي أن الجلسة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تحمل أبعاداً قانونية أيضاً، تتعلق بالعقوبات التي تم توقيعها بعد المباراة، إلى جانب الشكاوى التي تقدم بها ضد حكم اللقاء، ما يستدعي حضور من يراه مناسباً للدفاع عن حقوقه.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد حكم المباراة محمود وفا، مطالباً بالاطلاع على الحوار الذي دار بينه وبين حكم تقنية الفيديو محمود عاشور، خلال مراجعة إحدى اللقطات التي طالب خلالها الفريق باحتساب ركلة جزاء.

وشدد النادي على أن طلبه يأتي في إطار السعي لتحقيق الشفافية والعدالة، ورفض أي قيود قد تعيق الوصول إلى الحقيقة الكاملة، مؤكداً استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه.

يذكر أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري، في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً.