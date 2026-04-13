هجوم مسلح على حافلة فريق.. ومقتل لاعب!

قُتل المهاجم الغاني دومينيك فريمبونغ بعدما هاجم لصوص مسلحون حافلة فريقه أثناء عودتهم من مباراة خارج أرضهم الأحد، بحسب ما أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم الاثنين.

وقال نادي بيركوم تشلسي أف سي الذي ينافس في الدوري الغاني الممتاز، في بيان إن "رجالا مقنّعين يحملون مسدسات وبنادق" أطلقوا النار على حافلة الفريق، ما أجبر اللاعبين على الاحتماء في الأحراش.

ووفقا للشرطة الغانية، وقع الهجوم على طريق أهييريسو-كوامي دوومور سريسو في مقاطعة نييناهين بمنطقة أشانتي.

وأضافت الشرطة أن فريمبونغ البالغ 20 عاما أُصيب بطلقات نارية وتوفي في المستشفى أثناء تلقيه العلاج.

وجاء في بيان للشرطة أن "ضحية أخرى، هو جورج أووسو أفريي (52 عاما)، سُرق منه مبلغ 4500 آلاف سيدي غاني (408 دولار أميركي)".

ووصف الاتحاد الغاني لكرة القدم الحادث بأنه "مأساوي" و"خسارة كبيرة لنادي بيركوم تشلسي، وكذلك لكرة القدم الغانية ككل".

وقال في بيان إن "دومينيك كان موهبة شابة واعدة، جسّد بتفانيه وشغفه باللعبة روح دورينا".

وكان فريمبونغ قد انضم إلى بيركوم تشلسي على سبيل الإعارة من نادي أدوآنا ستارز في مطلع العام.

خاض 13 مباراة وسجّل هدفين مع النادي، بحسب وسائل إعلام محلية.