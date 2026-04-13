إنتر يقترب من لقب الدوري بعد توسيع الفارق إلى 9 نقاط عن نابولي

قلب إنتر المتصدر تأخره أمام مضيفه كومو بهدفين إلى فوز مستحق 4-3 وابتعد بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر نابولي حامل اللقب، في منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتأخر إنتر بهدفي الإسباني أليكس فايي (36) والأرجنتيني نيكو باس (45)، قبل أن يرد قبل نهاية الشوط الاول عبر الفرنسي ماركوس تورام (45+1) الذي عاد وأدرك التعادل مع بداية الثاني (49). وأضاف الهولندي دنزل دومفريس هدفين في الدقيقتين 58 و72 منحا النقاط الثلاث لفريقه "نيراتسوري".

وأضاف كومو الثالث بعدما حصل على ركلة جزاء بسبب خطأ من الفرنسي أنج-يوان بونس على باس، ترجمها مواطن الاول لوكا دا كونيا بنجاح (89).

وخاض نادي مدينة ميلانو اللقاء بغياب قائده وهدافه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي سقط مجددا ضحية الاصابة.

ورفع إنتر رصيده في المركز الأول إلى 75 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط عن نابولي الذي كان قد سقط في وقت سابق في فخ التعادل أمام مضيفه بارما 1-1. كما تقدم رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو بفارق 12 نقطة عن الجار اللدود ميلان الذي مني بخسارة قاسية أمام ضيفه أودينيزي 0-3 السبت، وذلك قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

وخطا إنتر خطوة كبيرة نحو تحقيق لقبه الـ 21 في تاريخه، حيث تنتظره 3 مباريات على أرضه، وأمامه فرصة كبيرة لكي يخلف نابولي ويرفع كأس الدوري للمرة الثالثة في السنوات الخمس الاخيرة بعد عامي 2021 و2024.

وكان بارما قدّم خدمة لإنتر بتعادله مع ضيفه نابولي حامل اللقب 1-1.

بدأ النادي الجنوبي المباراة بأسوأ طريقة ممكنة، حيث استقبل هدفا في أول هجمة، وتحديدا بعد 33 ثانية فقط من صافرة البداية حين مرر حارس بارما كرة طويلة إلى الفرنسي نيستا إلفيج الذي هيأها ببراعة لزميله البرازيلي غابرييلي ستريفيزا برأسية متقنة.

وتمكن ستريفيزا رغم ابتعاده عن المرمى، من تجاوز دفاع نابولي وسدد كرة رائعة مقوسة في شباك الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

واحتاج نابولي بعض الوقت للتعافي قبل أن يسيطر تماما على مجريات المباراة في الشوط الثاني ويعادل النتيجة عن طريق الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (60).

وفشل فريق المدرب أنتونيو كونتي الذي كان حقق سلسلة من 5 انتصارات تواليا قبل تعادله مع بارما، في استعادة زمام المبادرة واكتفى بالتعادل المخيب للآمال الذي قيّد آماله بلقب ثالث في السنوات الأربع الاخيرة.

قال كونتي لمنصة "دازون" للبث التدفقي "ما كان ينبغي لنا أن نستقبل ذلك الهدف، ولكن بعد ذلك لا أملك أي شكوى على فريقي الذي بذل كل ما في وسعه".

وأضاف "هل انتهى حلمنا باللقب؟ كنا نعلم قبل هذه المباراة أن الأمر لا يعتمد علينا، بل على نتائج الفريق الذي سيواجهنا. وفي هذا الصدد، لم يتغير شيء".

وتساوى بارما مع جنوى برصيد 36 نقطة لكل منهما، وقد خطا الأخير خطوة إضافية نحو ضمان البقاء في الدرجة الاولى بفوزه المثير على ساسوولو 2-1 في وقت سابق.

لعب الفريقان بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد مشادة كلامية بين اللاعبين في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس.

سجّل البديل الغاني كاليب إيكوبان هدف الفوز لجنوى قبل ست دقائق من نهاية المباراة أمام جماهير غفيرة متحمسة في ملعب لويجي فيراريس الذين شاهدوا فريقهم يبتعد بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط باحتلاله للمركز الثالث عشر.

وطُرد الإيسلندي ميكايل إيليرتسون لاعب وسط جنوى، ودومينيكو بيراردي من ساسوولو بعد مشادة كلامية اندلعت عقب صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة، وكان أصحاب الأرض متقدمين بهدف الأوكراني روسلان مالينوفسكي (18)، قبل أن يدرك الكندي اسماعيل كونيه التعادل بعد الإستراحة (57).

وفاز بولونيا على ضيفه ليتشي بهدفين سجلهما السويسري ريمو فرويلر (26) وريكاردو أورسوليني (90+2).

ورفع بولونيا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، متساويا على كريمونيزي الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف.

وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء فيورنتينا مع لاتسيو.