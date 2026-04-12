في سابقة تاريخية.. ناد ألماني يعين مدربة للفريق الأول

دخل نادي يونيون برلين الألماني تاريخ كرة القدم الأوروبية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول ناد في "الدوريات الخمسة الكبرى" يعين امرأة في منصب المدير الفني للفريق الأول، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين بقاء الفريق في الدوري الألماني (البوندسليغا).

وجاء هذا القرار التاريخي بعد إقالة المدرب ستيفن باومغارت أمس السبت، عقب الخسارة المخيبة أمام هايدنهايم (متذيل الترتيب).