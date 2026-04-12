سقوط مفاجئ لأرسنال أمام بورنموث

تلقى أرسنال صفعة موجعة في سعيه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد خسارته على أرضه أمس أمام بورنموث تاسع الترتيب 1-2، ما منح مانشستر سيتي أملاً متجدداً في اللحاق بالمتصدر. ومع تبقي ست مباريات، يتصدر أرسنال، الساعي إلى لقبه الأول في الدوري منذ 2004، الترتيب بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، غير أن رجال الإسباني بيب غوارديولا قادرون على تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط إذا فازوا على تشلسي اليوم الأحد، ثم تغلبوا على أرسنال في مواجهة قمة مرتقبة على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل. واعتبر مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا، أن الخسارة تُعد «ضربة موجعة حقيقية»، داعياً لاعبيه إلى إظهار «مزيد من القتالية».