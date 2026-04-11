محمد صلاح يكتب التاريخ من جديد في «البريميرليغ»

وجّه النجم المصري محمد صلاح رداً عملياً على الجدل الذي أثير حول استبعاده من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعدما دوّن اسمه في سجل تاريخي جديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مشاركته أمام فولهام.

وواصل صلاح تألقه مع ليفربول، ليصل إلى 250 مساهمة تهديفية في «البريميرليغ» دون احتساب ركلات الجزاء، بواقع 157 هدفاً و93 تمريرة حاسمة، لينضم إلى قائمة نخبة من أساطير المسابقة.

وبحسب إحصائيات Opta، فإن هذا الرقم يضع صلاح بين أبرز اللاعبين تأثيراً في تاريخ الدوري، إلى جانب أسماء كبيرة مثل واين روني، ريان جيجز، آلان شيرر، وأندي كول.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار الملك المصري في تقديم أرقام استثنائية، رغم الضغوط المحيطة بمستقبله، بعد إعلان رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جماهير النادي.

وشهدت المباراة لقطة مؤثرة، حين احتفل صلاح بهدفه أمام جماهير ليفربول، متوجهاً نحو المدرجات ليهديهم الهدف، في رسالة تعكس العلاقة القوية التي تجمعه بأنصار الفريق.

ويعد هذا الهدف بداية جديدة لصلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليؤكد أن تركيزه لا يزال حاضراً داخل الملعب، ومواصلة كتابة إنجازاته في واحدة من أقوى الدوريات العالمية.