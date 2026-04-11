الجزيرة يُحبط مفاجأة دبا برباعية مثيرة.. ويعزز موقعه في المركز الثالث

أحبط فريق الجزيرة مفاجأة ضيفه دبا، وحوّل تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو 1500 متفرج.

وعزز الجزيرة موقعه في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، موسعاً الفارق إلى أربع نقاط مع أقرب ملاحقيه، بينما تأزم موقف «النواخذة» أكثر، بعدما تجمد رصيدهم عند 17 نقطة في المركز الأخير.

وتُعد هذه المرة الثالثة في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين (14 مباراة) التي يحقق فيها الجزيرة ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً في موسم واحد، بعد موسمي 2016-2017 و2022-2023.

وكان دبا البادئ بالتسجيل عن طريق كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 18، إلا أن ردة فعل الجزيرة لم تتأخر كثيراً، إذ أدرك محمد ربيع التعادل سريعاً في الدقيقة 19.

وأضاف نبيل فقير الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 39، لينهي فريقه الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح الجزيرة في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 50 عن طريق فينيسيوس ميلو، فيما قلص دبا الفارق عبر أندريجو أروخو في الدقيقة 63.

وعاد فينيسيوس ميلو في الدقيقة 75 ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بمقصية خلفية رائعة، قبل أن يحرز دبا هدفه الثالث عبر ميدانا بيجنا في الدقيقة 88، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة والخروج بنتيجة إيجابية.